La santé au cœur d’une caravane de la CSN dans Lanaudière

La Centrale des Syndicats Nationaux (CSN) parcourera la région, dans les prochaines semaines, par le biais d'une caravane sous le thème « Ma place en santé, j’y tiens ! »

« Avec les compressions imposées par Gaétan Barette et Philippe Couillard, on se dirige tout droit vers une privatisation lente du système de santé. Il faut que ça arrête », a déclaré le vice-président de la CSN, Jean Lacharité, en conférence de presse, le 27 juillet à Joliette.

Cette tournée des établissements de santé a pour objectif de déployer des moyens de visibilité et de sensibilisation de la population et faire bloc contre la réforme du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. « Cette tournée des établissements régionaux vise à manifester notre ferme opposition au projet du ministre de la Santé qui file tout droit vers la démolition de notre régime de soins universel. Depuis l’élection du gouvernement libéral, on assiste à des compressions sans précédent et à la privatisation grandissante des services », a ajouté M. Lacharité.

La syndicaliste a rappelé qu’il était tout à fait inacceptable, dans une société comme la nôtre, que dans les CHLSD, les ainés n'avaient droit qu'à un bain par semaine. « On s’attaque à leur dignité. Ça n’a aucun sens ! Ça prend un débat public sur l’avenir de notre système de santé », a-t-il martelé.

« Le ministre Barrette fait tout pour accroître de façon durable l’emprise du secteur privé sur le réseau de la santé et des services sociaux et c’est extrêmement préoccupant, affirme Nancy Corriveau, vice-présidente de la Fédération des professionnelles (FP–CSN). Toutes les catégories de personnel du réseau subissent actuellement les contrecoups des mesures Barrette. Alors que la qualité des services en souffre, les salarié-es voient leur charge augmenter sans cesse et ne voient pas la lumière au bout du tunnel. »

« Quand le gouvernement Couillard nous dit qu’il n’a pas d’argent, il ment à la population. Le dernier exercice financier s’est terminé avec un surplus de 1,8 milliards$. Pourquoi ne pas réinvestir en santé ? » s’est interrogé Jean Lacharité.

Dans Lanaudière

La région de Lanaudière est aussi durement touchée par des compressions, qui sont de l’ordre 6,8M$ pour le CISSS pour 2016-2017. Les dépenses d’assurance-salaire seront notamment réduite de 1,5M$.

Les échographies gratuites en clinique privée, les coupures dans les centres jeunesses, les délais pour les tests sanguins sont d’autre impacts que vivent les syndiqués dans le cadre de cette réforme.

Pour Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN, il existe des solutions face à tous ces problèmes. « Il faut arrêter de faire des compressions et réinvestir plutôt dans notre système de santé. Il faut aussi agir en prévention. On suggère aussi l’instauration d’un système d’assurance public et universel. Enfin, si on diminue la rémunération de 12% des médecins, on sauverait 1 milliard $, ce qui permettait l’embauche de 20 000 préposés au bénéficiaires et de 15 000 infirmières », a-t-elle exposé.

La caravane sera composée de salarié-es et des présidences des syndicats, Dominique Laurier, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CSSS du Sud de Lanaudière-CSN, Kevin Newbury, président du Syndicat des personnes salariées des Centres jeunesse de Lanaudière-CSN et Gilles Savoie, président du STTCSSSNL-CSN.