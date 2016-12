Un nouveau CA pour l’Association forestière de Lanaudière

La récente assemblée générale annuelle l’Association forestière de Lanaudière (AFL) a confirmé plusieurs administrateurs dans leurs fonctions. Sous la présidence de Benoit Michaud, le conseil d’administration compte 9 membres répartis dans 7 collèges électoraux : Production, exploitation et aménagement, Membre individuel, Propriétaires de boisés privés, Institutionnel et municipal, Représentant d’un ordre professionnel, Institution de recherche et enseignement, ainsi que Récréotourisme, environnement et faune. Cette assemblée aura également été l’occasion de présenter plusieurs des principales actions du plan 2016-2017 auprès des institutions scolaires, du monde forestier et du grand public. En 2016-2017, l’AFL souhaite aussi augmenter son membership, afin de mieux répondre à sa mission et aux besoins de ses différentes clientèles.Parce que devenir membre de l’AFL, c’est reconnaître l’importance des forêts lanaudoises et soutenir les missions d’éducation, d’information et de sensibilisation.



La directrice de l’organisation, Diane LeBel, rappelle que «l’AFL joue un rôle de premier plan dans la région en matière de formation sur la forêt, ses écosystèmes, son aménagement durable, ses produits et ses métiers. Au cours de l’année précédente, l’AFL a organisé plusieurs visites immersives forêt-usine pour les jeunes du secondaire et le grand public, afin de mieux faire connaître les nouvelles techniques d’aménagement durable des forêts et les façons de faire responsables en matière de transformation du bois. Ces activités seront reprises dans la prochaine saison.» L’AFL est présente sur l’ensemble du territoire lanaudois auprès des clientèles scolaires de tous les niveaux et participe aussi à compléter l’offre des services de loisirs (adultes et jeunes publics) de bon nombre de municipalités petites et grandes. Cet été avec son camp de jour Arboria, l’AFL accueillera 3 cohortes de jeunes naturalistes sur le site de la Pépinière forestière de Berthier.



Le conseil d’administration est composé de Benoit Michaud, Yvan Perreault, Benoit Couture, Martin Lapointe, Robert Papineau, Stéphane Toustou, Mathieu Dufresne 2 autres représentants d’organismes doivent pour l’heure confirmer leurs délégués. L’équipe permanente de l’AFL est quant à elle composée Jean-Philippe Goyet, chargé de projet en animation grand public, Stéphanie Laurent, coordonnatrice animatrice des ateliers scolaires et Diane LeBel, directrice générale.



Pour adhérer à l’AFL consultez le http://www.aflanaudiere.org/membre/devenir-membre/ et pour être à l’affut des nombreuses activités offertes visitez le site web, ainsi que la page Facebook de l’AFL.