Le concours Ma ville, mon commerce, ma vitrine de retour pour une 2e édition

Commerçants, à vos vitrines; le concours d’aménagement Ma ville, mon commerce, ma vitrine! est de retour pour une deuxième année consécutive!

Le concours Ma ville, mon commerce, ma vitrine!, une initiative de la Ville de Joliette, vise à favoriser l’embellissement des artères commerciales et à promouvoir les commerces sur son territoire.

En mettant leur entreprise en valeur, les participants courent la chance de gagner des prix en argent et de bénéficier des conseils d’un consultant expert en aménagement de vitrine. Les gagnants remporteront un prix en fonction de leur classement, et ce, selon la distribution suivante : 500 $ (1re place), 300 $ (2e place) et 100 $ (3e place).

Critères de participation

Pour être admissibles, les vitrines doivent respecter les conditions suivantes :

- Être visibles d’une voie de circulation et/ou d’un stationnement public;

- Être aménagées sans interruption à partir de la deuxième semaine du mois d’octobre allant jusqu’au premier vendredi du mois de novembre;

- Être illuminées.

Récoltez des points bonis!

En nouveauté, notons que la formation en aménagement de vitrines – obligatoire l’an dernier – sera dorénavant optionnelle. Les participants qui l’auront suivie au cours des cinq dernières années se verront obtenir des points bonis lors de l’analyse des candidatures.

Les vitrines participantes seront évaluées par un jury, et ce, selon les critères suivants : impression générale, originalité du concept, éléments de décoration, valorisation, visibilité et aspect général.

Pour participer, les commerçants sont invités à remplir le formulaire disponible au www.ville.joliette.qc.ca ou à l’hôtel de ville, auprès du service de l’Aménagement du territoire, et ce, avant le vendredi 9 septembre à 16 h 30.

Pour plus d’information, téléphonez au 450 753-8131.