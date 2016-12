Herbe à poux : l'arracher, pour éviter d'en arracher

Toujours soucieuse de la qualité de l’air et de l’environnement, la Ville de Joliette invite à nouveau les citoyens à détruire l’herbe à poux, un véritable ennemi pour les personnes souffrant d’allergies et de maladies respiratoires.

De ce fait, le traitement de l’herbe à poux débutera sous peu sur le territoire de Joliette. Dans les parcs et espaces verts de la ville, une solution saline est étendue pour contrer la prolifération de la mauvaise herbe. Le produit utilisé n’est aucunement nocif pour l’homme, les animaux et l’environnement.

Il faut savoir qu’avec le réchauffement climatique, cette mauvaise herbe est dorénavant en mesure de pousser plus au nord. Sa présence prolongée fait en sorte que son pollen reste plus longtemps dans l’air. En détruisant l’herbe à poux, l’effet dans le voisinage est immédiat puisque le pollen est transporté par le vent à moins d’un kilomètre.

Opération destruction

Depuis 2007, la Ville de Joliette a investi plus de 180 000 $ dans la lutte à l’herbe à poux et à l’herbe à puce. En 2016, l’offensive de la Ville de Joliette se poursuit avec l’octroi d’un contrat de 29 000 $ à l’entreprise Groupe Arbo-Ressources inc. qui saura contrôler l’herbe à poux dans tous les espaces verts, les parcs municipaux ainsi que les terre-pleins.