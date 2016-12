Boutique BWA, un nouvel espace tendance dédié à l'ameublement québécois

Elle est officiellement ouverte ! Une centaine de personnes étaient présentes lors d’un événement 5 à 7, pour souligner l’ouverture officielle de cette nouvelle boutique dédiée à l’ameublement et à la décoration.

Située au 299, boulevard Antonio-Barrette, suite 102, juste à côté de Piscine Trévi, à Notre-Dame-des-Prairies, la boutique BWA offre des meubles et accessoires haut de gamme,fabriqués par des artisans québécois et inspirés du bois, du métal, du verre et du béton. Pour ses dirigeants, la

nouvelle boutique permet à la clientèle du grand Joliette de bénéficier d’un concept que l’on retrouvait uniquement dans les grands centres comme Montréal.

L’équipe de la boutique BWA travaille à réunir des partenaires d'ici pour offrir des produits de qualité, diversifiés et éco responsables pour la maison, le chalet et le bureau. « Il était important pour moi de proposer des meubles de qualité, designés et fabriqués chez nous. Il existe beaucoup d’artisans créatifs dont les produits gagnent à être connus » de dire Vincent Gauthier, le propriétaire de la boutique.

La Boutique BWA propose à sa clientèle des produits de plus de 15 artisans du Québec, soigneusement sélectionnés par son équipe d’experts en design. De plus, la Boutique BWA offre un service de fabrication sur mesure. Il est possible pour le client de personnaliser sa commande en choisissant les dimensions, l’essence, le fini etle piètement qui lui conviennent.

Une sélection d’articles de décoration et d’accessoires également d’artisans québécois vient compléter l’offre de la boutique.

Un entrepreneur en série

À 26 ans, Vincent Gauthier n’en est pas à sa première entreprise. Déjà propriétaire de deux autres entreprises, ce nouveau projet est pour lui l’occasion de saisir une opportunité : « par le biais de ma clientèle dans le secteur de l’aménagement paysager, je percevais une réelle demande pour ce type de produits. Grâce à mes contacts et après avoir réfléchi au concept, j’ai décidé de me lancer ».

La Boutique BWA est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 17 h et jusqu’à 21 h les jeudis et vendredis. Les clients peuvent retrouver toute la gamme de produits sur le site web transactionnel www.boutiquebwa.com et suivre l’actualité de la boutique sur ses pages Facebook et Instagram.