Opération orange et mise en service de 15 radars photos

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ainsi que la Sûreté du Québec informent les usagers de la route de la tenue à partir de demain, dans une dizaine de régions du Québec, de l’Opération Orange, une initiative de surveillance de la vitesse dans les zones de chantiers routiers. Le Ministère annonce également la mise en service, le même jour, de 15 radars photo fixes et appareils de surveillance au feu rouge dans diverses régions du Québec (voir l’annexe pour les détails).

Moins de vitesse et plus de prudence en zones de chantiers routiers

Tenue conjointement avec la Sûreté du Québec, l’Opération Orange vise à sensibiliser les conducteurs à l’adoption d’un comportement responsable et sécuritaire dans les zones de chantiers routiers où les conditions de circulation sont modifiées. Les conducteurs doivent être vigilants, particulièrement pendant la période des vacances estivales, quand les déplacements sont plus nombreux et les chantiers routiers plus actifs.

Après plusieurs années consécutives de sensibilisation, le bilan routier, dans son ensemble, s’est amélioré dans les zones de chantiers. Le nombre de victimes d’accidents, notamment, a diminué de près de la moitié ces cinq dernières années, passant de 1 367 en 2011 à 743 en 2015. Cette baisse significative de victimes semble indiquer que les conducteurs améliorent leur comportement.

De nouveaux radars fixes mis en service

Par ailleurs, dans le but de renforcer l’appel à la sécurité sur nos routes durant la période estivale, le Ministère, de concert avec ses partenaires, mettra en service demain 15 radars fixes, dont 6 destinés à la surveillance au feu rouge qui surveilleront également la vitesse lorsque le feu sera vert. Positionnés à des emplacements choisis notamment en fonction de critères liés à la sécurité routière et à la difficulté d'effectuer à ces endroits un contrôle policier traditionnel, ces appareils annoncés en septembre 2015 porteront à 48 le nombre de radars photo et d’appareils de surveillance au feu rouge désormais opérationnels au Québec, soit 20 radars mobiles et 28 radars fixes. Pour connaître les emplacements exacts et trouver l'information pertinente sur le projet, veuillez consulter le site Web objectifsecurite.gouv.qc.ca.

Campagne de sensibilisation à la sécurité dans les zones de chantiers

Soulignons également que la Société de l’assurance automobile du Québec mène jusqu’au 17 juillet une campagne de sensibilisation à la sécurité dans les zones de chantiers routiers sous le thème « Levez le pied, ouvrez l’œil ». Des messages radio, de l’affichage routier, des bannières, une page Web chantierorange.gouv.qc.ca et des publications sur les médias sociaux sont proposés dans le but d’inciter les conducteurs à être attentifs et à ralentir à l’approche et à l’intérieur des zones de chantiers routiers.

Emplacement des appareils radars photo et de surveillance au feu rouge mis en service le 14 juillet 2016

Emplacement Type de surveillance

Québec – Autoroute 40, direction ouest

(Environ 330 m après le pont de l’avenue D’Estimauville) vitesse

Québec – Autoroute 73, direction nord

(Entre le boulevard Laurier et l’autoroute Charest) vitesse

Montréal - Route 138, direction est

(Entre le pont Mercier et l’autoroute 20) vitesse

Mirabel – Autoroute 15, direction sud

(Entre les km 23 et 25) vitesse

Laval – Autoroute 15, direction nord

(Entre les km 15 et 17) vitesse

Charlemagne – Autoroute 40, direction est

(Entre les km 96 et 99,5) vitesse

L’Ange-Gardien – Route 138

(À l’intersection de la rue Casgrain Vitesse et feu rouge

Saint-Esprit – Route 158

(À l’intersection de la route 125) Vitesse et feu rouge

Saint-Hyacinthe – Boulevard Laframboise

(À l’intersection du boulevard Casavant) Vitesse et feu rouge

Salaberry-de-Valleyfield – Route 201

(À l’intersection de la rue de Grande-Île) Vitesse et feu rouge

Gatineau* – Boulevard Maisonneuve

(À l’intersection du boulevard Sacré-Cœur) Vitesse et feu rouge

Brossard* – Boulevard Taschereau

(À l’intersection des avenues Panama et Auteuil) Vitesse et feu rouge

Longueuil* – Boulevard Cousineau

(À l’intersection du boulevard Gaétan-Boucher) Feu rouge



Laval* – Boulevard Curé-Labelle

(À l’intersection du boulevard Dagenais Ouest) Feu rouge

Montréal* – Rue Berri

(À l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Est. Délocalisation de l’appareil anciennement situé à l’intersection des rues Robert-Bourassa (University) et Notre-Dame) Feu rouge