Avertissement de chaleur accablante en vigueur: Conseils pour prévenir les malaises

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur accablante pour notre région. Cet avertissement est émis lorsqu’on prévoit que la température de l'air dépassera 30°C et que l'indice humidex dépassera 40°C (moyenne pondérée sur trois jours).

Face à cette situation, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière désire rappeler à la population les mesures à suivre ::

- Boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif;

- Trouver un endroit frais : soit un endroit climatisé ou un abri à l’ombre;

- Ventiler son logement pour rafraîchir l’air ambiant (inefficace si la température de l’air extérieur dépasse 32°C);

- Prendre une douche ou un bain à l’eau fraîche;

- Réduire ses activités et ses efforts au minimum;

- Se protéger du soleil en portant des vêtements légers et pâles, des lunettes soleil et un chapeau.

De plus, en période de chaleur accablante, il est conseillé de joindre régulièrement les membres vulnérables de son entourage (parents, amis, voisins). Il ne faut jamais laisser un enfant ou un animal seul dans une voiture même pour quelques minutes, les fenêtres baissées.

Pour en savoir davantage, la population est invitée à consulter le site du MSSS : Chaleur accablante et extrême.