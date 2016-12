La ministre Lise Thériault annonce l’attribution d’une somme additionnelle de 107 398 $ pour les producteurs de la forêt privée de Lanaudière

La vice-première ministre, ministre responsable des PME, du développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, des investissements additionnels de 107 398 $ s’ajoutant aux 471 200 $ déjà annoncés dans la région de Lanaudière pour l’exercice financier 2016-2017 dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Ces montants permettront d’accroître la récolte de bois et les volumes de livraison provenant de la forêt privée.

« Les investissements réalisés dans les forêts privées soutiennent le développement économique de nos communautés. Nous voulons ainsi rendre la forêt privée plus productive afin qu’elle génère des retombées significatives et davantage d’emplois dans la région. Notre gouvernement réitère ainsi sa confiance envers les propriétaires de boisés privés en leur fournissant un appui supplémentaire pour accroître la prospérité de l’industrie forestière lanaudoise », a déclaré la ministre Thériault.

Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées offre un soutien financier et technique aux producteurs forestiers pour la réalisation d’activités de mise en valeur des forêts privées. Ce programme, destiné aux producteurs forestiers reconnus et administré par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec, porte sur l’aide technique et l’exécution des travaux sylvicoles ainsi que certaines activités liées à la certification.

Tel que cela a été annoncé le 28 avril dernier, le programme bénéficie d’une grille de taux unique en forêt privée. Le taux de participation du Ministère est fixé à 80 % pour l’ensemble des traitements, sauf dans le cas des travaux commerciaux (90 %) et dans le cas des travaux de premier et deuxième dégagement (95 %). Cette grille sera adaptée en collaboration avec les partenaires à la suite des consultations annuelles.

Rappelons que, le 6 juin dernier, le ministre Lessard a annoncé la reconduction des investissements de 28,5 M$ pour 2016-2017 dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Il a par la suite confirmé, le 15 juin dernier, la bonification prévue lors du Discours sur le budget 2016-2017, ce qui porte l’investissement total, pour 2016-2017, à 34,5 M$ pour le Québec.

« Les 130 000 propriétaires forestiers sont des joueurs importants de notre économie forestière et leurs forêts représentent le tiers de la possibilité forestière québécoise. Par ces investissements, nous leur démontrons un appui concret et nous adaptons notre accompagnement à leur réalité régionale en leur donnant les outils nécessaires pour optimiser l’exploitation de leurs ressources afin de maintenir la compétitivité de tout le secteur forestier », a conclu le ministre Lessard.