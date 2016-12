La députée Véronique Hivon et le CRÉDIL accueillent les nouveaux arrivants à Joliette

Une cérémonie s’est tenue le 20 juin à la salle du Pavillon de la rivière de la CARA où des représentants du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) et la députée de Joliette, Mme Véronique Hivon, ont remis des certificats d’accueil à 98 nouveaux arrivants. Cet événement annuel est l’occasion de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à ces nouveaux résidants tout en soulignant l’apport de cette diversité culturelle pour la région.

« Arrivés de la République démocratique du Congo, de la Syrie, de la Colombie, du Tchad, de la République centrafricaine, du Burundi, du Cameroun, du Mozambique et de l’Équateur, ces nouveaux arrivants ont Joliette en partage comme terre d'accueil. Ils s’y établissent avec l’espoir d’une vie meilleure pour eux et leurs enfants. Nous avons le devoir de les accueillir les bras ouverts et de les accompagner dans leur intégration afin qu’ils puissent faire partie prenante de la vie lanaudoise et de la société québécoise », a souligné d’emblée Véronique Hivon.

« Je crois profondément à la régionalisation de l’immigration. Chaque néo-lanaudois arrive ici avec son bagage culturel et son vécu. C’est une richesse de pouvoir les côtoyer, de mieux découvrir leur culture et de pouvoir compter sur leur contribution unique à la collectivité. De plus, ils peuvent compter sur le soutien de nombreux partenaires du milieu lanaudois dont les municipalités et le CRÉDIL. Ce dernier (depuis plus de 20 ans) fait un travail extraordinaire afin de faciliter leur intégration socioculturelle, économique et professionnelle. Comme députée de Joliette, je suis très fière de savoir que ces migrants peuvent compter sur un véritable réseau d’accueil et d’intégration, ainsi qu’une terre d’épanouissement. Grâce aux gens de cœur que constituent notre communauté, je sais déjà qu’ils se sentiront rapidement chez eux », a poursuivi la députée de Joliette.

Pour le président du CRÉDIL, Pierre Marois, cet événement est d’une haute importance pour les nouveaux arrivants : « Il s’agit d’un moment privilégié qui leur démontre l’ouverture d’esprit des gens d’ici envers les personnes de différentes cultures. Cette occasion leur permet aussi de développer un sentiment d’appartenance et de se sentir accueillis dans leur nouveau milieu de vie. La remise d’un certificat d’accueil de la part de Madame la députée est un geste symbolique important pour tout nouvel arrivant. Je remercie Madame Hivon pour son fidèle soutien et sa participation ».