Un chalet bien accueilli au parc Antonio-Barrette

Les usagers du parc Antonio-Barrette seront heureux d’apprendre que le chalet nouvellement construit est maintenant accessible à toute la population!

Les toilettes et salles multifonctionnelles dont il dispose viendront agrémenter le quotidien des familles et des jeunes bénéficiant de l’animation qui y est offerte gratuitement en saison estivale. Antonio-Barrette étant un parc fort populaire pour ces jeux d’eau et la présentation de spectacles jeune public, le chalet devenait un ajout incontournable.