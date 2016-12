Kildare Deluxe 7e édition : Bien plus qu’une exposition de voitures

Pour la 7e édition du Kildare Deluxe, les amateurs de voitures anciennes et de rockabilly seront comblés. C’est un rendez-vous, le samedi 20 août 2016, dès 10 h, à Saint-Ambroise-de-Kildare.

Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse Desjardins de Kildare, la 7e édition du Kildare Deluxe promet d’être des plus festives. Le Kildare Deluxe est une exposition de plus de 450 voitures anciennes, à laquelle s’allie un événement musical des années 50.

Cette année, la thématique de l’événement souligne la tendance surf des années 50-60. Nous vous invitons donc à revêtir vos plus beaux habits hawaïens pour l’occasion.

Les propriétaires de voitures anciennes sont invités à arriver dès 9 h. Le coût est de 10 $ par voiture pour exposer sur le site. Classique, hot rod, rat-rod, musclear et kustom, il y en a pour tous les goûts. Les gens viennent de partout au Québec afin d’exposer leurs bolides. L’ouverture officielle du site est à 10 h.

Les attractions

Le Kildare Deluxe c’est bien plus qu’une exposition de voitures. La programmation musicale est aussi un élément fort. Cette année, nous avons sélectionné cinq (5) groupes afin de faire danser les participants sur le plancher de danse toute la journée jusqu’à tard en soirée. Les spectacles, une présentation de Martin Remorque et Carrosserie Robillard, se déroulent sur la scène principale. Le spectacle d’ouverture sera THE DRAPS, à 13 h. Nous allons ensuite poursuivre, à 15 h, avec Smokin’ DeVille, à 17 h 30, The Men in Gray Suits et, à 19 h 30, Grand Kahuna. Comme spectacle de fermeture, nous aurons la chance d’accueillir, à 21 h, Lyse and the hot Kitchen avec, comme guitariste, M. Arthur Cossette, ancien membre du groupe Les Jaguars, un groupe fort des années 60 en musique surf au Québec.

Cette année, nous avons aussi une nouveauté : un surf mécanique. Nous vous invitons à venir défier vos amis. Un concours est organisé, à 18 h 30, afin de déclarer le champion de surf du Kildare Deluxe.

Le concours de pin-up est aussi de retour cette année! Les inscriptions pour le concours sont déjà commencées en ligne, sur la page Facebook de l’événement. Ce concours n’est pas seulement une occasion d’admirer de belles robes, mais bien aussi l’opportunité pour les participantes de briller grâce à leur attitude et leur personnalité.

Le Kildare Deluxe c’est un événement pour toute la famille! Une zone « Famille » est aménagée sur le site avec plusieurs activités pour les enfants.

Vous pourrez aussi visiter la section « Auto vedette », les kiosques restaurants, les bars, les exposants, rendre une visite au barbier, profité de la zone WiFi et des aires de détente.

C’est une invitation! Nous vous attendons en grand nombre, le 20 août prochain, dès 10 h, pour la 7e édition du Kildare Deluxe. Afin de rester informé des dernières nouvelles, visitez notre page Facebook officielle : Kildare Deluxe.