Rue Beausoleil : de la réflexion à l’action !

s’accompagne, dès cet été, la possibilité pour les commerçants d’installer des terrasses sur rue. De plus, la ville élabore présentement un Programme Réno-façade pour le centre-ville afin d’encourager les bons coups en terme d’amélioration du cadre bâti.

« Nous avons certainement l’un des plus beaux lacs de la région et nous avons travaillé très fort pour la plage municipale. Ces attraits amènent beaucoup de visiteurs, mentionne monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel. Des efforts, on en a aussi mis au centre-ville et

ça bouge énormément sur la rue principale avec l’arrivée, toute récente, de plusieurs commerçants, dont le siège social de la Caisse Desjardins, la pharmacie Jean Coutu, la halte routière abritant un McDonald et la transformation de l’épicerie Métro. Maintenant, on veut offrir à nos citoyens et à nos visiteurs un centre-ville attrayant. On espère voir de beaux projets s’installer sur la rue Beausoleil et dans notre centre-ville », ajoute-il.

La rue Beausoleil se trouve en effet au cœur du centre-ville. En plus des commerces et résidences qui la bordent, elle loge l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale. Avec les rues Dequoy et De Lanaudière, la rue Beausoleil constitue la partie du centre-ville historique dont le développement fut marqué, à l’époque, par la présence du train à proximité.

Rappelons que l’aménagement de la rue Beausoleil constitue l’une des actions élaborées par la Ville dans son Programme de développement et d’aménagement urbain, élaboré en collaboration avec la firme d'urbanisme Apur, et disponible sous peu sur le site Web de la ville au

www.agreableavoir.com. Ce projet avait fait consensus lors des assemblées de consultation publique qui ont eu lieu au cours des années 2013-2014.

« Nous voulons profiter de la position de la rue Beausoleil hors du réseau de transit routier et de camionnage pour en faire une rue secondaire d’ambiance et d’animation, comme on en retrouve dans plusieurs municipalités au Québec, explique Jean Hubert, urbaniste pour la ville de Saint-Gabriel. On entend par-là une rue où il est agréable de circuler à pied et de s’y arrêter pour faire des rencontres, une rue de commerces et d’institutions spécialisés qui invitent à s’y rendre. Ce sont

aussi des aménagements qui font de la rue un espace de récréation avec par exemple de belles terrasses et de beaux arbres », ajoute-il.

Pour se faire, la Ville de Saint-Gabriel a découpé son projet en une succession de phases qui s’étaleront de manière soutenue au cours des prochaines années, afin d’assurer un développement cohérent en termes d’infrastructures et de financement. En effet, la Ville se fait

un devoir de tirer le maximum des argents injectés, et ce, sans alourdir le fardeau fiscal des contribuables.

À terme, la Ville vise le verdissement et l’agrandissement des aires piétonnières par le déplacement des poteaux électriques, la plantation d’arbres, l’agrandissement des trottoirs et l’aménagement d’avancées de trottoirs. Toutefois, la Ville ne souhaite pas résumer son projet à

des travaux d’infrastructure. « C’est bien plus que de la pose de béton. C’est un changement de dynamique pour consacrer l’identité de la rue secondaire par une planification et des aménagements permettant de créer une ambiance propre à animer la rue », explique monsieur Hubert.

Récemment, de petits commerces spécialisés ont ouvert leurs portes sur la rue Beausoleil. On y trouve aussi une galerie d’art qui y a élu domicile cette année. Ces initiatives s’inscrivent exactement dans le développement souhaité par la ville.