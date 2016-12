Les Répits à Gaby soulignent le travail de sa co-fondatrice

Les Répits de Gaby ont voulu souligner leur reconnaissance et l’implication exceptionnelle de madame Anne Deschamps, fondatrice de l’organisme et présidente, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 7 juin dernier.

C’est avec un plaisir sans réserve, un bonheur immense et une reconnaissance incommensurable que nous soulignons aujourd’hui le départ de Mme Anne Deschamps, présidente sortante et co-fondatrice de l’organisme Les Répits de Gaby.

En 1999, cette femme s’est résolue à mettre sur pied un service de répit destiné aux familles, ayant un enfant souffrant d’un Trouble du Spectre Autistique, avec la complicité d’une orthopédagogue et amie, accompagnée de la Société de l’Autisme de Lanaudière.

Cette mère de quatre enfants s’est engagée dans cet important projet et s’est démarquée par sa force, son courage, sa détermination et son plus inestimable leitmotiv, sa fille Gabrielle atteinte, elle aussi, du Trouble du Spectre Autistique.

Pendant toutes ces années, elle a présidé cet organisme avec passion, fierté, courage et honnêteté. Elle a pourfendu tous ceux et celles par son message convainquant, d’octroyer du financement récurrent nécessaire à la création et à la pérennité des services. Elle est parvenue à ses fins en obtenant les fonds récursifs du Programme de soutien aux organismes communautaires du gouvernement provincial.

Forte de cette réussite, elle s’est mise à rêver d’acquérir une maison qui pourrait offrir des services de répit de fin de semaine complets, incluant les nuitées. Elle a donc repris son bâton de pèlerin pour s’adjoindre des gens qui l’aideraient à faire de son rêve, une réalité. Elle a convaincu par son engagement et son exemple, ses amis, sa famille, les membres de son conseil d’administration et le personnel de l’organisme de devenir des ambassadeurs dans sa quête de financement. Encore une fois elle a su tirer son épingle du jeu de façon admirable, en amassant suffisamment d’argent pour faire l’acquisition, en 2007, de la maison de Crabtree.

Cette étape franchie, il lui a fallu de nouveau se mobiliser pour meubler entièrement la maison pour l’offre de service et y loger le personnel administratif. C’est avec empressement, qu’elle a vu des entrepreneurs, des commerçants, des parents, des amis et du personnel lui fournir tout ce dont elle avait besoin pour permettre la prestation de service.

Durant tout ce temps, elle menait aussi son propre combat. Infatigable par obligation, elle a réalisé son ambition d’offrir des services aux enfants autistes, tout en prenant un soin jaloux de sa belle Gabrielle.

Elle l’a accompagnée tout au long de son existence dans son développement. Nous avons tous été témoins, de près ou de loin, des efforts qu’elle a déployés pour maintenir le tissus familial serré autour de cet enfant chéri, lui permettant ainsi d’atteindre son plein potentiel et cela jusqu’à son dernier jour.

Aujourd’hui, elle a choisi de se retirer de cette organisation qu’elle a fait naître malgré un but inachevé, celui d’avoir une maison pour desservir la clientèle adulte. Ne sois pas désolée puisqu’il y a des voix qui s’élèvent de plus en plus pour la cause et d’autres désirent porter le flambeau plus loin.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence l’importance du legs social, économique et professionnel que tu laisses aux enfants, aux familles, aux villes et à toute la région de Lanaudière. En plus de laisser une organisation en pleine essor et en pleine santé financière.

En tant que témoin privilégié de cette réussite monumentale nous te remercions sincèrement et nous te serons toujours immensément reconnaissants de nous avoir donné autant, en souvenir de Gabrielle qui continue d’être présente à travers l’organisme qui porte son nom.