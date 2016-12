L'art pur était au rendez-vous dans Lanaudière

La température était au rendez-vous pour les 400 activités qui se sont déroulées lors des festivités de la Fête nationale qui ont eu lieu les 23 et 24 juin derniers. Dans la région de Lanaudière, plus de 140 000 personnes ont pris part aux activités organisées dans la région. « Nous sommes heureux de voir l’engouement que la Fête nationale peut toujours avoir aujourd’hui. Même après 182 ans, elle demeure un moment de rassemblement unique dont les Québécois de partout ont à cœur » souligne Roger Gaudet, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière.

Au total, plus de 42 événements se sont tenus dans la région grâce au travail acharné de près de 2 000 bénévoles. Le président de la SNQ Lanaudière a également tenu à remercier les bénévoles et partenaires qui soutiennent les activités de la Fête nationale : « Ces Québécoises et ces Québécois sont de véritables artisans. De par leur contribution, ils partagent leur amour du Québec et permettent à tous de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la Fête nationale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Tout le Québec leur dit merci ! »

La Fête nationale a brillé comme de l'or partout

La fête régionale, le 23 juin à St-Lin-Laurentides, a attiré, à elle seule, plus de 17 000 personnes. Le spectacle principal, présenté par les Vikings et ses artistes, dont Claude Dubois, en faisait partie, a été remarquable de même que les feux d'artifice qui a été haut en couleurs.

Pendant ce temps, c'est près de 20 000 qui assistaient au spectacle de Marc Dupré, à Terrebonne, qui a donné une prestation exceptionnelle. Également, 13 000 personnes étaient présentes pour le spectacle de Louis-Jean Cormier à Joliette, 4 500 pour Daniel Boucher à L'Assomption, 10 000 pour King Melrose à Lavaltrie, 3 500 pour Jonathan Painchaud à Ste Julienne et des centaines de personnes ailleurs dans les différents sites de fête.

Le lendemain Sylvain Cossette, Andrée Watters et les artistes de la tournée 5 X 5 ont attiré 30 000 personnes à Repentigny et Harricana 5 000 personnes à Mascouche.

Au total, plus de 42 événements, 400 activités, 19 feux de joie et 34 feux d'artifice ont composé la programmation 2016 de la région Lanaudière à laquelle près de 2 000 bénévoles ont travaillé.

La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, anciennement la Société Saint-Jean-Baptiste, est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 60 ans. Elle regroupe près de 5 000 membres provenant en majeure partie de la région de Lanaudière. La SNQ Lanaudière coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale pour la région de Lanaudière depuis 1984. Elle est, depuis sa fondation, considérée dans son milieu comme un organisme régional voué à la langue française, la culture, l’histoire et l’identité québécoise