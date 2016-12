Collecte de sang des bénévoles du CHRDL le 6 juillet

Les bénévoles du Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL) invitent la population à participer en grand nombre à leur collecte de sang annuelle. Cette collecte de sang se déroulera le mercredi 6 juillet prochain, de 8 h 15 à 18 h, au gymnase du CHRDL.

Il ne faut pas oublier qu’en saison estivale, les besoins en sang sont considérables. Un don de sang peut se transformer en un don de vie à un proche.

Rappelons que pour donner du sang, il faut répondre aux critères suivants :

Être en santé et en forme la journée du don;

Être âgé entre 18 et 70 ans inclusivement;

Peser plus de 110 lb ou 50 kg;

Avoir attendu 56 jours depuis le dernier don;

Présenter une pièce d’identité.

À l’occasion de la collecte de sang, le stationnement P4 du CHRDL (à l’arrière, près du gymnase) sera gratuit pour les donneurs. Les organisateurs invitent les habitués à en parler à leur entourage, à leurs amis, à leurs voisins et aux membres de leur famille afin d’atteindre l’objectif de 150 donneurs.