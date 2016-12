Un retour attendu pour la Grande vente-trottoir annuelle du centre-ville de Joliette

La Société de développement du centre-ville de Joliette est heureuse de vous convier à sa grande vente-trottoir annuelle. Les commerçants vous attendent donc, du 6 au 9 juillet, pour venir participer aux festivités. Comme à chaque année, petits et grands sauront bien profiter des diverses activités offertes.

Des rabais incroyables, durant 4 jours

Du mercredi 6 juillet au samedi 9 juillet, les commerces du centre-ville de Joliette sortiront dans les rues pour vous offrir des rabais imbattables et une expérience de magasinage extérieur inoubliable. Pour l’occasion, la Place Bourget, la rue Notre-Dame et la rue Saint-Paul seront fermées à la circulation. L’expérience « shopping » en plein air sera donc d’autant plus confortable pour les piétons ! À noter que la vente-trottoir battra son plein aussi dans certains commerces des rues Saint-Viateur, Manseau et Lajoie, ainsi que dans le Centre de Lanaudière.

Des activités pour tous

Les familles seront ravies de venir découvrir la panoplie d’activités offertes pour les tout-petits. Des jeux gonflables au bricolage, en passant par les jeux géants, chacun pourra y trouver son compte. Du maquillage et de l’animation sauront aussi égayer la vente-trottoir et permettront de créer des souvenirs de famille mémorables.

La population sera aussi invitée à participer à plusieurs activités dynamiques, telles qu’une démonstration de Taï Chi Taoïste (jeudi 7 juillet à 10 h 45), un atelier de djembé (jeudi 7 juillet à 18 h 30), une veillée de danse Trad (vendredi 8 juillet à 18 h 30) et des cours d’essai d’auto-défense Krav Maga pour enfants et adultes (samedi 9 juillet à 13 h et à 14 h).

Le vendredi 8 juillet à 18 h, Kildare de luxe plongera le centre-ville dans les années 50 grâce à une exposition de voitures anciennes et la présence de « pin-ups » et de musique rockabilly.

Les producteurs du terroir et les artisans au rendez-vous

Ne manquez pas l’occasion de vous procurez des produits frais, directement des producteurs lanaudois alors que le Marché public sera présent le jeudi 7 juillet, selon un horaire différent, soit de 12 h à 19 h.

La rue Saint-Paul sera aussi animée le jeudi 7 juillet de 12 h à 21 h et le samedi 9 juillet de 10 h à 16 h où plusieurs animations culturelles et artistiques seront proposées.

De nombreuses nouveautés pour surprendre la foule

Les visiteurs pourront, entre autres, observer les astres en plein centre-ville avec Les Observateurs du ciel de Lanaudière. C’est ainsi que le jeudi 7 juillet de 20 h à 22 h, les visiteurs pourront non seulement observer la Lune, mais aussi Jupiter, Mars et Saturne. Le samedi 9 juillet à 12 h, l’observation du Soleil sera possible.

De plus, avec la collaboration du Centre culturel de Joliette, une patinoire extérieure réfrigérée sera accessible à tout visiteur muni de patins et prêt à se laisser glisser sous le soleil. À noter que des patins seront aussi disponibles sur place.

C’est avec grand plaisir que le centre-ville de Joliette vous accueillera pour ce rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Pour des informations supplémentaires sur les activités, rendez-vous sur notre site Internet : www.centrevilledejoliette.qc.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram