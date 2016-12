Le Centre d’interprétation des Grands Gibiers d’élevage du Québec voit le jour

La Terre des Bisons innove avec l’ouverture de son Centre d’interprétation des Grands Gibiers d’élevage du Québec. Depuis le 22 juini et ce jusqu’à la mi-octobre, le Centre Grands Gibiers Québec est ouvert de 10h à 17h, 7 jours par semaine, incluant les journées fériées. À travers une visite autonome et multimédia, les visiteurs sont invités à revivre l’évolution des espèces de grands gibiers d’élevage de la préhistoire à aujourd’hui.



Le Centre Grands Gibiers Québec comprend : une salle d’interprétation pour apprendre à différencier les espèces de grands gibiers d’élevage et sauvage, une salle d’interprétation comprenant des reconstitutions frôlant le réalisme, des animaux naturalisés et des artéfacs, et ainsi qu’une salle d’exposition d’œuvre d’art et d’objets de collection. La visite vous ferra revivre les diverses étapes de la cohabitation avec les grands gibiers et son importantce pour l’évolution de l’Homme.



Le Centre Grands Gibiers Québec est accesible pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les individus et les groupes de visiteurs. Ouvert à tous, avec ou sans réservation, il s’adresse à un public de tous âge. Le Centre est bilingue et toutes les activités se déroulent à l’intérieur.



La mission de la Terre des Bisons reste toujours la même : élever des grands gibiers, offrir des produits de qualités et faire l’interprétation de la vie des grands gibiers et de son élevage. Avec l’ajout du Centre Grands Gibiers Québec, la Terre des Bisons bonifie son offre touristique et complète l’expérience des visiteurs. La boutique a subit aussi de grandes améliorations: déménagement dans des locaux beaucoup plus spacieux pour ainsi satisfaire la demande toujours grandissante des consommateurs pour des produits locaux et de qualité.

Renseignements et informations : www.terredesbisons.com