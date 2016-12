Inauguration des locaux du poste secondaire de la MRC de Matawinie à Saint-Donat

La Sûreté du Québec a inauguré hier les locaux de l’Unité de soutien multidisciplinaire Ouest et du poste secondaire de la MRC de Matawinie à Saint-Donat, lors d’une cérémonie à laquelle a pris part le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec à la Grande fonction de la surveillance du territoire, Monsieur Sylvain Caron.

Situés en plein cœur d’une région ayant une importante vocation touristique, ces nouveaux locaux accueilleront des policiers dédiés à la sécurité récréotouristique, dont le mandat est d’offrir un service adapté aux besoins de la population sur les territoires de Mauricie-Lanaudière et Outaouais-Laurentides.

Le directeur du district Ouest de la Sûreté du Québec, l’inspecteur-chef Jimmy Potvin, le maire de Saint-Donat, monsieur Joé Deslauriers, ainsi que le président du Comité de sécurité publique, monsieur Normand Champagne étaient également sur place pour assister à la cérémonie.

Lors de la visite des nouveaux locaux, le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, Monsieur Sylvain Caron, a présenté les différents équipements utilisés par les policiers dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions ainsi que les aménagements des nouveaux locaux conçus spécialement pour répondre aux besoins de la patrouille récréotouristique. Il s’est dit heureux de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires afin d’augmenter l’indice du sentiment de sécurité des usagers des sentiers récréotouristiques et des plans d’eau.

Unique en son genre, l’Unité de soutien multidisciplinaire Ouest a été mise sur pied en 2009 dans le but d’assurer une présence active et efficiente dans les sentiers et sur les plans d’eau tout en répondant aux priorités régionales et locales établies par les élus.