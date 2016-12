Une AGA réussie et un nouveau CA pour le CREL

À l’occasion de son 25e anniversaire de fondation, le Conseil régional d’environnement de Lanaudière (CREL) se sera doté d’un porte-parole dynamique en la personne de Guillaume Tremblay, mais également d’un nouveau conseil d’administration et d’une nouvelle présidente en la personne de Hélène Riberdy. Mentionnons également le développement d’un partenariat intéressant avec le Marché Brandon et le marché de solidarité de Joliette qui ont commandité des paniers-cadeaux qui seront tirés gratuitement parmi les membres du CREL. Le CREL, c’est la référence régionale en environnement dans Lanaudière. En êtes-vous membre?

La récente assemblée générale annuelle (AGA) du CREL aura réunie une vingtaine de personnes toutes sensibilisées par la cause environnementale que ce soit dans leur milieu municipal, entrepreneurial, communautaire ou individuel. Afin de souligner le 25e anniversaire du CREL, le conférencier Julien Saint-Laurent a été invité à prononcer une conférence pour présenter le «Plan d’adaptation aux changements climatiques» qu’il a développé et mis en œuvre à la Ville de Trois-Rivières. Une conférence très appréciée par l’ensemble des gens présents.

Le CREL poursuit sa campagne de membership. Mis en place en 1991, le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière d’environnement, reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Ses priorités: la lutte aux changements climatiques, l’éducation relative à l’environnement, l’aménagement et la protection des milieux naturels, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, la promotion du développement durable. Ces enjeux vous tiennent à cœur? Devenez membre dès aujourd’hui! Il en coûte seulement 12 $ pour les citoyens-nes, 30$ pour les organismes, 60$ pour les commerces, industries, municipalités ou autres organisations gouvernementales. Pour plus d’informations et pour télécharger le formulaire d’adhésion, visitez notre site Internet au www.crelanaudire.ca ou contacter Vicky Violette, directrice par courriel au crel@crelanaudiere.ca ou par téléphone au 450 756-0186.

L’AGA aura également été l’occasion d’accueillir une nouvelle présidente en la personne d’Hélène Riberdy très impliquée, entre autres, au sein de mouvement des Établissements Vert Bruntdland. Elle a d’ailleurs reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur le 7 mai dernier pour l’ensemble de ses engagements, notamment en éducation et en environnement. Cette nouvelle fonction de présidente permettra à madame Riberdy de mettre à profit ses compétences et son expérience pour l’essor de l'organisation. Le nouveau conseil d’administration pour 2016-2017 est donc composé ainsi :

Présidente - Hélène Riberdy - Mouvement EVB de Lanaudière

1er Vice-président - Richard Massicotte - Citoyen

2e Vice-présidente - Angela Guentert - Citoyenne

Secrétaire - Francis Bergeron - Écosystèmes Lanaudière

Trésorier - Robert Papineau - Association forestière de Lanaudière

Jean-Claude Nevraumont - Zone Bayonne

Claude Vallières - Les Amis de la Chicot

Marc Caron - Les Amis de l’environnement de Brandon

Daniel Mirandette - SCIRBI

Ophélie Drevet - Comité ZIP des Seigneuries

Patricia Rivest - Conseil central de Lanaudière de la CSN

Nadia Maheu - MRC Matawinie

Charles Gratton - citoyen