Plants de fines herbes et légumes : servez-vous

Des plants de fines herbes et de légumes sont maintenant à la disposition de la population, pour cueillette, à différents endroits du centre-ville. Une initiative de la Ville de Joliette, qui voulait faire profiter pleinement ses citoyens des bonnes saveurs de l’été!

En effet, la population est invitée à se servir dans les plants de tomates cerise, basilic, mélisse et camomille qui ont été mis en terre dans les bacs à fleurs de la rue Saint-Paul. Ces derniers contiennent également des petits piments décoratifs.

Notons qu’il est aussi possible de retrouver et cueillir des concombres dans les bacs à fleurs de la place du Marché.

En plus d’embellir et de parfumer les aménagements paysagers de la Ville, il va sans dire que cette initiative sert à promouvoir l’agriculture urbaine et à faciliter l’accès aux herbes et légumes de saison.

La Ville de Joliette rappelle toutefois l’importance de ne pas dégarnir les plants afin qu’ils puissent se conserver jusqu’aux premiers gels et remercie ses citoyens à l’avance pour leur collaboration dans la préservation de ces végétaux.