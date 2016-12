Une agronome vient grossir les rangs des experts chez Agro-100

Dans le but de constamment accroître ses services-conseil agronomiques, Agro-100 de Joliette et Batiscan vient de s’adjoindre les services d’une jeune professionnelle agronome qui aura pour mandat d’offrir des conseils agronomiques de pointe assortis aux produits de l’entreprise destinés aux agriculteurs et producteurs agricoles, tous types de cultures confondus.

Âgée de 25 ans, Juliette Lévesque, est détentrice d’un baccalauréat en agronomie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l’Université Laval de Québec. Elle s’est particulièrement distinguée au Profil international de la Faculté ; études qui ont succédées à l’obtention d’un DEC en Sciences de la nature, au Campus Notre-Dame de Foy, de St-Augustin, toujours dans la région de Québec.

« Agro-100 est fière de pouvoir accueillir dans ses rangs une professionnelle qui, en dépit de son jeune âge, a acquis des lettres de noblesse hors de l’ordinaire » a dit le président et chef de la direction, Stéphane Beaucage, en soulignant que Juliette Lévesque a aussi été antérieurement Boursière de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l’université en raison de l’excellence de ses résultats académiques. Monsieur Beaucage s’est déclaré également impressionné par le parcours dont a fait montre madame Lévesque dont l’expertise témoigne, du même souffle, d’une expérience outre-atlantique acquise lors d’une session universitaire complétée, en plus, à l’École Nationale Supérieure en Agronomie, de Toulouse en France qui lui confère une large vision des meilleures pratiques en agriculture. « Cela illustre bien le fait la nouvelle réalité des dernières années dans le monde agricole dans lequel les femmes jouent un rôle de plus en plus présenté » a noté le président d’Agro-100 en citant des statistiques de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval qui dénombrent un bond de 64 % à 75 % du nombre de femmes inscrites au baccalauréat en agronomie entre 2011 et 2015.

« Cette jeune professionnelle va apporter à la clientèle de producteurs agricoles d’Agro-100 une sensibilité toute particulière en matière de solutions innovatrices propices aux rendements supérieurs » a précisé de son côté, la directrice des ventes, Julie Bélisle, pour qui l’arrivée de cette jeune agronome représente une forte valeur ajoutée au service des ventes et des relations avec la clientèle de l’entreprise.