Plusieurs pannes en raison des orages

Les orages violents qui se sont abattus sur la région de Lanaudière, dans la soirée du 20 juin, ont causé plusieurs déjà.

À 11h00, le 21 juin, près de 21 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité. La Matawinie (10 704) et les Moulins (7 216) sont les secteurs les plus touchés. Dans le plus fort des pannes, plus de 200 000 foyers québécois étaient privés de courant.

Du côté d’Hydro-Joliette, aucune panne n’est à signaler. Le service des incendies de Joliette et Saint-Charles-Borromée n’a dénombré qu’un seul appel pour une branche tombée sur un fil.

« Par contre, en après-midi, nous avons reçu six appels,en raison des forts vents, pour deux débuts d’incendie de forêt, un dans un cabanon et trois branches tombées sur des fils », a précisé Jacques Fortin, directeur du Service des Incendies de Saint-Charles-Borromée.

Plusieurs appels, pour un début d’incendie dans des transformateurs ou des installations électriques, ont été notamment recensés à Mandeville, Saint-Alexis Saint-Barthélemy, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha.