Soirée de consultation à venir sur le Plan de transport actif

Le projet de développement des pistes cyclables ayant été l’un des plus populaires de la démarche ÉcoJoliette présentée au printemps dernier, la Ville de Joliette intensifie ses actions et invite la population à une soirée de consultation publique portant sur un Plan de transport actif.

L’objectif de la soirée consiste à recueillir les points de vue des citoyens sur les orientations préliminaires de la planification en cours. Les résultats de cette consultation vont éclairer le travail des professionnels de la Ville dans le développement d’un plan pour les années à venir.

Date : Mardi 5 juillet 2016

Heure : 18 h 30 à 21 h 30 - accueil à partir de 18 h

Lieu : Hôtel Château Joliette - 450 rue Saint-Thomas, Joliette

La consultation débutera par une présentation des objectifs, du contexte, ainsi que des orientations préliminaires d’un Plan de transport actif pour la Ville de Joliette. Les participants seront ensuite appelés à travailler en petits groupes pour établir un diagnostic des préoccupations et besoins, avant de partager leur vision des interventions à privilégier.

Rappelons que le transport actif représente toute forme de transport utilitaire où l’énergie est fournie par l’être humain (marche, bicyclette, patins à roues alignées, etc.). Le futur Plan de transport actif de la Ville de Joliette permettra de planifier et d’encourager ces types de déplacements, et d’organiser une cohabitation harmonieuse des usagers des voies publiques

Pour s’inscrire, la population est invitée à joindre le service des Communications de la Ville de Joliette au 450 960-2106 ou par courriel à communication@ville.joliette.qc.ca.