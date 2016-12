Une campagne de promotion touristique pour la MRC de Joliette

C’est sous le thème « Découvrez la MRC de Joliette, votre vedette de l’été », que la Corporation de Développement Économique de Joliette (CDEJ) et la MRC de Joliette ont dévoilé les grandes lignes d’une vaste campagne promotionnelle.

Cette campagne a été lancée devant plusieurs partenaires, le 20 juin, lors d’une conférence de presse au Musée d’art de Joliette.

D’entrée de jeu, le maire de Notre-Dame-des-Prairies et préfet supplément à la MRC de Joliette a mentionné que la fierté et la fierté de recevoir sont deux éléments distinctifs reconnus par les visiteurs qui viennent dans la MRC.

« On parle souvent du Festival International de Lanaudière et du Musée d’Art, mais notre grand Joliette, c’est aussi des restaurants, la rivière l’Assomption, les pistes cyclables et plusieurs autres attraits », a ajouté M. Larue.

« On veut que cette campagne devienne une invitation à découvrir les nombreuses raisons qui nous font apprécier notre beau coin de pays et nous y invitent à prendre racine », a précisé le maire prairiquois.

Pour Ginette Mailhot, présidente de la CDEJ, le territoire de la MRC de Joliette possède un superbe potentiel touristique. «Cette campagne vise à positionner notre MRC comme une destination unique et surprenante, où résidents et visiteurs trouveront assurément ce qu’ils cherchent et plus encore pour passer des vacances inoubliables ou une magnifique excursion de quelques jours », a-t-elle mentionné.

Plusieurs outils

Jusqu’au 2 septembre prochain, le public et les gens qui voudront venir visiter la MRC, pourront consulter le site tourismejoliette.com avec plus de 350 fiches d’entreprises, d’évènements et de lieux touristiques. Ce site a rejoint plus de 120 000 visiteurs uniques en 2015.

De plus, deux microsites ont été créés soit mrcdejoliettevotrevedette.com et ruralgenial.com, mettant en vedette la programmation par les trois villes ou municipalités urbaines et les sept municipalités de la MRC.

De plus, il y aura la distribution de 13 500 cartes routières et touristiques, par la CDEJ, où on retrouvera tout le réseau cyclable et la liste des principaux évènements, restaurants et hébergements. Pour 2016, la carte a été bonifiée par l’ajout d’une cinquantaine de lieux touristiques, culturels, patrimoniaux, parcs et piscines municipales, clubs de golf et différents points de service.

Parmi les autres outils mis en place, il y aura le retour de la « B-Bit », le petit véhicule électrique transformé en bureau d’information touristique mobile. Cet été, il devrait faire 75 sorties à travers la MRC.

Il y aura aussi une campagne publicitaire radiophonique, diffusion de chroniques d’information touristique au M103,5 FM et l’utilisation des médias sociaux notamment avec la page Facebook de Tourisme Joliette.