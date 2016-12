Programmation 2016 de l'Exposition agricole Rive-Nord à Sainte-Julienne

L’Exposition agricole régionale Rive-Nord invite encore cette année toute la famille à venir « s’amuser ferme » le 1er, 2 et 3 juillet prochain, sur le site de l’école secondaire du Havre-Jeunesse, à Sainte-Julienne, situé au 2175, Place Malo.

Cette année, l’entrée sur le site est GRATUITE pour toute la famille.

Producteurs et partenaires s’unissent en vue de vous offrir une immersion au cœur du mode de vie agricole et rural. Le samedi 2 juillet, participez aux jugements des bovins laitiers de race Holstein. Le dimanche 3 juillet, l’Expo présente la journée des jeunes ruraux. Venez applaudir les jeunes de la relève agricole, accompagnés des plus belles têtes de leur cheptel.

Tout au long de la fin de semaine, venez assister aux démonstrations de tonte et de filage de la laine de mouton, familiarisez-vous avec le métier d’apiculteur. Un concours acéricole et un concours horticole sont également au programme.

Petits et grands seront également enchantés par la mini-ferme, les jeux gonflables et le carrousel de poneys.

Des artisans vous attendent aussi sous le chapiteau des exposants. Le vendredi, vous êtes attendu pour une soirée (concours) karaoké, l’entrée est sans frais pour tous! Venez découvrir de nouveaux talents, le gagnant remportera un montant de 500$ en plus de devenir...« La Voix de L'Expo Rive Nord ».

Le très populaire méchoui du samedi soir est toujours à l’affiche et sera suivi d’une soirée dansante avec orchestre. Les billets sont en vente au coût de 35$. Hâtez-vous de réserver, car les places sont limitées et s’envolent rapidement.

Pour réserver vos billets de méchoui ou obtenir de l’information concernant l’exposition agricole Rive-Nord, visitez le site Internet www.exporivenord.com ou contacter M. Michel Désy, président au 450-898-7364 ou Mme Lucie Ricard au 450-589-6308.