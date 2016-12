Goûtez Lanaudière – Restaurants certifiés officiellement lancé

C’est lors d’un 5 à 7 convivial, le 16 juin, à la Distinction de Joliette, que Tourisme Lanaudière et le Conseil de Développement Bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) ont officiellement lancé à Goûtez Lanaudière – Restaurants certifiés.

Avec l’ajout des restaurants certifiés, il s’agit du troisième volet qui comprend déjà les produits et détaillants certifiés et les circuits touristiques gourmands.

« C’est le fruit de plusieurs mois de travail des deux organismes. Dans ce volet, les restaurateurs mettent en valeur nos produits lanaudois », a précisé Denis Brochu, président de Tourisme Lanaudière.

Pour qu’un restaurant soit certifié, il faut qu’il identifie à son menu, un minimum de six produits lanaudois dont trois certifiés Goûtez Lanaudière.

Par ce projet, on souhaite non seulement renforcer le tourisme gourmand déjà populaire dans la région mais d’intégrer la restauration aux démarches déjà existantes pour renforcer la consommation de produits d’ici. Tourisme Lanaudière et le CDBL estiment que Goûtez Lanaudière – Restaurants certifiés devrait générer une hausse du volume d’affaire pour les entreprises agroalimentaires et restaurateurs.

Les restaurants actuellement certifiés sont l’Académie d'hôtellerie et de tourisme de Lanaudière

Auberge de la Montagne Coupée, Auberge du Lac Taureau, Auberge du Vieux Moulin, Auberge le Cheval Bleu, Brasserie artisanale Albion, Brûlerie du Roy (Joliette et l’Assomption), Crêperie Les Copains d'Abord, Hôtel Château Joliette, La Boustifaille, La Canardière, table gourmande, La Distinction, Le Lanaudois, Les Jardins Sauvages, Restaurant en Ville, Resto traiteur le C.A.,

Sim's Irish pub, Station touristique Val Saint-Côme, Terrasse Chez Donat et Terre à Tabac.

Le projet a été rendu possible grâce, notamment, au Ministère des Pêcheries, de l’Agriculture et de l’Alimentation du Québec, via son programme Proximité.

De son côté, Annette Coutu, présidente du CDBL a rappelé que c’est en 2008 que Goûtez Lanaudière avait été créé, dans le cadre de la campagne des produits et détaillants certifiés basés sur les critères de certifications d’Aliments du Québec.