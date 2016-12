Le Marché public de Joliette revient pour une deuxième année

Pour une deuxième année consécutive, la population du grand Joliette et des environs pourra se procurer des produits frais locaux au Marché Public de Joliette.

Le président du Marché, Ludovic Beauregard, a dévoilé les grandes lignes de l’édition 2016, lors d’un point de presse sur la Place Bourget, en matinée, le 16 juin.

Comme l’an dernier, le Marché sera ouvert tous les jeudis après-midis entre 15h00 et 18h00, du 30 juin et 22 septembre. Une 13e semaine sera ajoutée le samedi 24 septembre dans le cadre de la Fête du Miel.

« De plus, nous allons participer à la vente trottoir. Le 7 juillet, nous serons ouvert entre midi et 19h00 », d’ajouter M. Beauregard.

Presque la majorité des producteurs et transformateurs qui étaient de la première édition sont de retour cette année. De plus, une demi-douzaine de nouveaux, tous locaux, se sont ajoutés pour porter à 15, le nombre total de producteurs et transformateurs. Ludovic Beauregard est à la tête de cette coopérative.

Pour 2016, les participants sont les Agneaux d’Épicure (agneaux et produits transformés), la Chèvrerie Barbebouc (chevreaux et produits transformés), la Ferme des Arpents rose (légumes biologiques et porcs élevés au pâturage), la Ferme Aux Légumes d’hiverts (légumes biologiques), la Ferme Lise Sarrazin (fraises, framboises et produits du porc), Denis Lapierre (confitures et gelées), la Fromagerie du Champ à la meule, le Rucher Mellifera, la Ferme Lise Sarrazin (framboises et produits du porc), le Vignoble Au Pied des Noyers, le Vignoble Le Mernois, les jardins de Stéphanie, Geneviève Baril (herboriste), Emporium Safran (gelées et sirops à base de Safran Québécois), Mario Durand (produits d’érable), Hugo Bourdelais (petits fruits), à Saveur Locales, les pimentiers, la baguelerie Rawdon et la Ferme Mathieu Robillard (ail et lactofermentations »

La Caisse Desjardins de Joliette sera un partenaire majeur du Marché Public de Joliette. De son côté, le maire Alain Beaudry était très heureux de ce retour. « Avec la qualité des produits et des producteurs, le succès est déjà assuré », a mentionné M. Beaudry.

Pour tout savoir sur le Marché public de Joliette, on peut consulter leur page Facebook au www.facebook.com/marchepublicjoliette