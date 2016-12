Des condos de prestige en pleine nature à Joliette

Nouveau développement de la firme Moderno : 43 unités de condos de prestige, 20 à vocation locative et sept luxueuses maisons de ville constitueront un véritable havre de paix dans le quartier du Vieux-Moulin à Joliette. Modernisme et nature se complètent dans un ensemble architectural exceptionnel près d'un sentier idyllique et d'une rivière en cascade. Ce magnifique projet sera accessible par une nouvelle rue présentement en construction et dont le nom saura rappeler un autre pionnier joliettain, l'homme d'affaires Gustave Guertin.

En trois ans, les développeurs et constructeurs auront injecté 20 millions de dollars pour répondre d'abord aux besoins "personnalisés" d'une clientèle avide de nature. Le projet connaît déjà un vif succès puisque 60% des unités de la première phase ont trouvé preneurs.

Projet vert

Situées dans un quartier joliettain où l'écologie est à l'honneur, les habitations Moderno privilégient nature et préservation. De ce fait, 200 arbres seront ajoutés alors que les milieux naturels seront sauvegardés. Gérées de façon naturelle, les eaux pluviales seront dirigées vers quatre bassins en biorétention et un cinquième à "retenue permanente". L'asphalte, générateur d'un surcroît de chaleur, sera réduite grâce à des garages intégrés aux bâtiments dans lesquelles l’installation d’une borne électrique est offerte.

Sans voisins à l'arrière, les condos de Moderno sont parmi les plus vastes à Joliette offrant jusqu’à 1500 pieds carrés. Une fenestration panoramique donnant sur la nature, une insonorisation à toute épreuve et des balcons surdimensionnés de 10' par 20' avec garde-corps en verre ne sont que quelques-unes des particularités des habitations de Moderno.

Des entrepreneurs de la région

Les concepteurs et promoteurs du projet, Charles Morneau et Candy Poissant, des gens d'ici, sont de véritables passionnés d’immobilier qui possèdent ensemble une longue expérience en gestion de projets, dessins techniques et design intérieur.

Leur objectif est d'offrir des conseils personnalisés notamment en offrant un vaste choix d’échantillons directement à leurs bureaux et également en s’appuyant sur des modélisations 3D réalisées par les concepteurs eux-mêmes.

Rabais en prévente

Un rabais pouvant aller jusqu'à 3000$ est accordé en prévente pour un temps limité.

Plus d'informations sont disponibles en signalant le 450 916-2289, sur le site de l'entreprise au www.moderno.co ou directement au bureau des ventes situé au 1700 rue St-Pierre Sud.