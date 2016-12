Mise en ligne d'une application mobile à Saint-Paul

La Municipalité de Saint‐Paul est très fière d’annoncer la mise en

ligne de sa première application mobile. Depuis peu, elle est disponible gratuitement via l’App Store (iPhone et iPad) et sur Google Play (appareils Android).

Véritable outil de poche électronique pour le citoyen, l’application est une plateforme électronique efficace et moderne ainsi qu’un moyen exceptionnel de faciliter les échanges entre la Municipalité et le citoyen.

Depuis un téléphone cellulaire ou une tablette électronique, notre outil permet à son utilisateur d’accéder à une panoplie d’informations pratiques concernant leur milieu de vie. Que ce soit, les prochains événements municipaux, l’actualité qui marque le quotidien paulois ou pour consulter les activités de loisirs et de la culture, il est tout approprié.

Notification par catégorie

Un service de notification par catégorie (Activités et événements, Avis d’ébullition et urgence, Camp de jour, Nouvelles générales et Taxes et finances), en utilisant la géolocalisation, permet de recevoir les informations municipales selon vos intérêts et d’éviter de recevoir des alertes non souhaitées.

L’application permet aussi aux citoyens d’être proactifs et de nous signaler une situation particulière nécessitant l’intervention municipale et ce, avec la possibilité d’y joindre une photo et d’obtenir un suivi. Il est maintenant possible de communiquer en quelques secondes avec la Mairie peu importe où vous êtes!

Cette application a été développée par Client Mobile, une entreprise spécialisée dans la création d’applications mobiles de toutes sortes.

Profitez‐donc de sa mise en ligne pour y découvrir la Municipalité de Saint‐Paul.