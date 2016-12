La Ville de Berthierville fait l’acquisition de la caserne

Le 13 juin dernier, la Ville de Berthierville a officialisé son achat de la caserne de pompiers des mains de la Régie intermunicipale de Berthier (RIMB). L’immeuble situé au 580-588, rue De Montcalm a été obtenu pour la somme de 340 000 $.

Cette transaction est attribuable à un accord unanime entre Berthierville et les trois autres municipalités prenant part à la RIMB, soit Sainte-Geneviève-de-Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas et Saint-Ignace-de-Loyola. Concurremment, les trois municipalités cédantes finalisent une entente et s’engageront à payer des frais de location à Berthierville pour la caserne.

« C’est avec énormément de fierté que je vis l’aboutissement de ce processus ayant mené à un consensus » a partagé M. Denis Perreault, président de la RIMB et conseiller municipal de Berthierville avec les gens présents lors du point de presse.

« Depuis deux ans, une réflexion découlant de notre obligation à respecter les exigences du schéma de couvertures de risques en matière de sécurité incendie a amené les élus municipaux de la Ville de Berthierville à revoir notre position quant à la continuité de notre adhésion à la Régie intermunicipale de Berthier », a mentionné Mme Suzanne Nantel, mairesse de la Ville de Berthierville, au moment de sa prise de parole.

À la lumière des décisions prises par la RIMB, cette action sous-tend une éventuelle dissolution de l’organisation et une adhésion au Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray.