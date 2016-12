Québec de l’Art pur à Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Le comité organisateur de la Fête nationale à Sainte-Émélie-de-l’Énergie a tenu un événement 5 à 7, le 9 juin, afin de remercier spécialement les commanditaires de l’événement et de procéder au dévoilement de sa programmation.

Le 24 juin, les émélinois et les émélinoises seront assurément du nombre pour souligner la fête du Québec. Bien entendu, notre village accueillera avec fierté les visiteurs et villégiateurs qui se joindront aux célébrations locales.

Le 24 juin, c’est au terrain des sports et au centre communautaire Jean-Antoine-Leprohon, situés au coin des rues Émélie-Bolduc et Adèle-Deschênes que nous fêtons notre passion du Québec! Dès 13 h 30, la FADOQ locale vous propose, à nouveau, son très attendu bingo du fleurdelisé. À partir de 14 h, le comité organisateur offre plusieurs activités pour tous les âges : jeux gonflables, maquillage, atelier d’art, mot du député de Berthier, hommage au drapeau et discours patriotique, spectacle musical francophone par « Tu m’en diras tant! » et « Nos Deux », feu d’artifice spectaculaire et feu de joie.

Le 25 juin, dès 10 h, toute la population émélinoise est invitée au brunch des bâtisseurs. En 2016, nous honorons la famille Arbour, une des fondatrices de notre si beau village. La programmation détaillée sera transmise aux citoyens et citoyennes de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et des villages alentour par le biais du dépliant officiel des festivités qui est aussi disponible sur le site Internet de la

municipalité.

La Fête nationale à Sainte-Émélie-de-l’Énergie est financée par le gouvernement du Québec et par le Mouvement national des Québécois-es. Nous tenons aussi à souligner la généreuse participation de nos commanditaires, de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, des Loisirs de Ste-Émélie, du comité organisateur et des bénévoles.

Les commanditaires majeurs des festivités 2016 sont : Construction PB Modulaire et Pourvoirie Domaine Bazinet.