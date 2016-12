Tournoi de pêche, toasts sur le grill et Fête nationale en levée de rideau au Festival d'été de Saint-Gabriel

La première édition du Festival d’été de Saint-Gabriel se mettra en branle dans quelques jours et c’est sur les chapeaux de roues que tout cela débutera.

Ainsi, le tout commencera avec le tournoi de pêche de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé samedi le 18 juin prochain. L’inscription se fera au débarcadère de Saint-Gabriel-de-Brandon (face à la marina) dès 5 h 30. L’heure limite pour enregistrer ses prises sera à 15 h au quai de la ville (plage municipale). La remise des prix se déroulera quant à elle au Bar Le Royal à compter de 16 h 30. Tarif : 10 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. Informations : Stéphane Desrochers Tél. : 450-835-0047. Courriel : sdesrochers07@gmail.com.

Puis, le dimanche 19 juin, place à l’Accueil aux touristes sur le terrain de l’église. En famille ou encore entre amis, venez déguster à compter de 10 h 30 des fèves au lard et des bonnes toasts sur le grill au charbon. Une belle occasion de fraterniser avec les touristes et les voisins! Contribution volontaire.

Enfin, le 24 juin en soirée, place au spectacle de la Fête nationale avec Sainte-Cécile sur le terrain de la plage municipale, le premier des trois concerts de la série Les grands spectacles du Festival d’été de Saint-Gabriel.

Notre Québec est riche en musique et Sainte-Cécile y a répertorié des chansons de tous genres. Passant par les incontournables succès québécois (Offenbach, Plume Latraverse, Colocs, etc.), la formation lanaudoise de 10 musiciens saura aussi piger dans l’énorme discographie québécoise et vous surprendre avec ses interprétations rythmées et souvent personnalisées. La première partie sera assurée par Véronique Gravel. Un magnifique feu d’artifices viendra clôturer la soirée.

Fait à noter, il sera interdit d’apporter ses propres boissons alcoolisées dans le périmètre gazonnée délimitant la zone du spectacle le 24 juin, le Festival d’été de Saint-Gabriel détenant son permis d’alcool. De plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le site. Enfin, les contenants de verre ainsi que les animaux seront également interdits.

Cependant, la plage demeurera ouverte et les gens pourront, comme à chaque année, apporter leur glacière et leurs boissons dans la section de la plage, le périmètre délimitant la zone du spectacle étant installée sur la partie gazonnée du terrain.

Nous vous invitons à visiter le site Web du Festival d’été de Saint-Gabriel au www.festivaldete.info pour connaître tous les détails de la programmation de même que la page Facebook de l’événement pour être au courant des dernières actualités.