Cet été, Tout le monde dehors à Joliette

C’est d’une même voix que la Société de développement du centre-ville et la Ville de Joliette lancent l’invitation: Cet été, tout le monde dehors!

Encore une fois cet été, tous les efforts seront déployés pour assurer la présentation d’une panoplie d’activités culturelles et sportives offertes tout à fait gratuitement! La population se réjouira des nombreux spectacles présentés dans le cadre des Vendredis Acoustiques (15 juillet, 19 août et 9 septembre), des Musimidis (du 5 au 26 juillet), des Spectacles au parc (du 6 juillet au 10 août) et des Veillées de danse trad (8 juillet, 12 août et 16 septembre).

Cette année, les artistes invités des vendredis acoustiques seront Luc De Larochellière (15 juillet), Michel Rivard (19 août) et Klô Pelgag (9 septembre).

Parmi les nouveautés de l’été, l’Ouverture officielle des terrasses de la Société de développement du centre-ville de Joliette aura lieu le 16 juin prochain et promet d’en mettre plein la vue! Pour l’occasion, pas moins de 19 terrasses vous accueilleront avec cocktails et bières d’été, musique, animation, photographe, promotions, concours, tirages et cadeaux. Faites aussi le « goûteux » parcours pour découvrir les différents mini burgers proposés par les restaurateurs!

Du 6 au 9 juillet, profitez de rabais incroyables durant la grande vente-trottoir, au cours de laquelle les commerces prennent d’assaut les rues du centre-ville : jeux gonflables, maquillage pour enfants, danse en ligne, Kildare de luxe et bien plus!

Concours estival en collaboration avec le Festival de Lanaudière

Pour joindre l’utile à l’agréable, le centre-ville de Joliette organise, en collaboration avec le Festival de Lanaudière, le concours « Magasinez et courez la chance de gagner votre soirée classique ». Ainsi, du 15 juin au 5 juillet prochain, votre magasinage au centre-ville de Joliette pourrait vous faire remporter l’un des trois prix en lien avec le Festival de Lanaudière. Des chèques-cadeaux du centre-ville de Joliette seront aussi remis.

Définitivement, cet été, tout le monde sera dehors pour le Cinéma musical en plein air, La poésie prend les parcs (23 juillet), la Rue piétonne, la Danse en ligne, les séances de taï-chi taoïste en plein air, et plus encore!

Promotion active

Pour divertir et amuser un maximum de citoyens et visiteurs, la Société de développement du centre-ville et la Ville de Joliette feront une promotion soutenue de tous les événements présentés au cours de l’été, via les médias locaux mais aussi en assurant une présence intensive sur les réseaux sociaux.

Pour ne rien manquer, consultez les programmations complètes au www.ville.joliette.qc.ca et au www.centrevilledejoliette.qc.ca.