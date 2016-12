La famille à l’honneur lors de la Fête Nationale à Saint-Charles-Borromée

La conseiller municipal de Saint-Charles-Borromée, Robert Bibeau, était fier de dévoiler, le 8 juin, la programmation des festivités de la Fête Nationale, qui aura lieu le 23 juin, au parc Bosco.

D’entrée de jeu, le maire André Hénault a réitéré l’importance de la famille dans les valeurs véhiculées par le conseil municipal. « Nous voulons une fête pour toute la famille et on veut que tout le monde s’amuse », a-t-il expliqué.

Ainsi, dès 17h00, le site sera ouvert au public. De la danse en ligne aura lieu, de 17 à 20h00, à l’intérieur du Centre Bosco. « Chaque année, les gens nous en redemande. C’est une activité très populaire », a avoué Robert Bibeau.

De plus, le village de Charlo offrira plusieurs occasions de s’amuser ferme pour les plus jeunes. Il y aura trois manèges dont le vrai Bateau-Pirate, neuf modules gonflables, deux carrousels de poney et un mini train. On offrira trois stations de kermesse ainsi que la possibilité de se faire maquiller ou se faire tatouer temporairement.

Dès 19h00, un DJ réchauffera l’atmosphère. Antonino Andrea viendra présenter un spectacle durant la soirée.

À 22 h 15, comme se veut la tradition, se dérouleront le discours patriotique et la levée du drapeau. Cette cérémonie sera suivie par le feu d’artifice, présenté en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette, un fier partenaire de la Fête nationale.

« C’est une fierté de s’associer à la Municipalité de Saint-Charles-Borromée dans ses divers projets, dont la Fête nationale du Québec. L’invitation est lancée à tous les charloises et charlois et leur famille à venir s’amuser, rire et chanter au parc Saint-Jean-Bosco, un des plus beaux parcs de la région », a mentionné Jean Denommé, directeur général de la Caisse.

Des kiosques pour se rafraichir ou pour remplir un petit creux dans l’estomac seront disponibles sur place.