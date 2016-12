Bénévoles de l’année : nouvelle formule à Joliette

Reconnaissant l’importance de l’action bénévole sur son territoire, la Ville de Joliette récompensera dorénavant cinq candidatures pour l’énergie qu’elles accordent à l’amélioration de la qualité de vie des Joliettains et des Joliettaines, à l’occasion du Gala de l’action bénévole présenté à la salle Rolland-Brunelle le 8 novembre prochain.

Dans le but de récompenser toutes les tranches d’âge et d’assurer une meilleure représentation des différents domaines de bénévolat, les candidatures peuvent désormais être déposées dans l’une des cinq catégories suivantes :

Jeune bénévole

Aîné en mouvement

Développement social

Développement culturel

Développement sportif et de plein air



Les personnes intéressées à soumettre la candidature d’un pair peuvent le faire jusqu’au 9 septembre à 16 h 30 en remplissant le formulaire disponible en ligne au www.ville.joliette.qc.ca ainsi qu’à l’hôtel de ville de Joliette.



Notons que les bénévoles concernés par une mise en candidature doivent demeurer à Joliette et œuvrer pour un organisme à but non lucratif situé à Joliette. La candidature doit être déposée par un membre de ce même organisme.



Les lauréats seront déterminés par un comité de sélection, selon les critères suivants : Engagement social, leadership et détermination, innovation et impact. Ces derniers se verront également recevoir une œuvre-trophée réalisée par l’artiste joliettain François Lauzier.



Pour plus d’information, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.