La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière; solide comme un roc

Le président de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, Me Alain Caron, est heureux d’annoncer la composition de son nouveau conseil d’administration qui a été nommé à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la fondation tenue le 25 mai dernier.



Me Caron s’est dit extrêmement fier des réalisations de la fondation en 2015. « Armée d’une plus grande maturité acquise grâce à la célébration de 30 ans d’existence en 2014 et à la réalisation d’une planification stratégique qui a permis de profiter d’un moment de réflexion et de concertation, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a entamé l’année 2015 en étant solide comme un roc. En effet, l’organisation est plus que jamais prête à regarder vers l’avenir et à se préparer une place comme leader philanthropique. Cette volonté de se démarquer a pour but de rassembler la communauté autour de la cause de la santé pour ainsi tous en bénéficier. », souligne-t-il dans le rapport annuel 2015 de la fondation, en collaboration avec madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



Le conseil d’administration conserve plusieurs de ses membres : on ne change pas une formule gagnante! La fondation souhaite remercier Christian Blouin, architecte à B+B Architecture et Design; Mance Croteau, retraitée de l’enseignement; Vivienne Cadorette, pharmacienne affiliée à Jean Coutu; Éric Généreux, vice-président aux Entreprises Généreux ; Dr Michel Dunberry, chef du département de chirurgie au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL) ; Dany Belleville, copropriétaire et directrice finances et ressources humaines chez Plastiques GPR inc.; Jean Denommé, directeur général à la Caisse Desjardins de Joliette. Ces personnes provenant du milieu des affaires de la région renouvellent donc leur poste en tant qu’administrateur.



Le conseil exécutif a été nommé lors de la première séance du conseil d’administration qui a suivi l’AGA. Il a été accepté unanimement de reconduire le mandat du président, Me Alain Caron, de même que du vice-président, Guillaume Tellier, planificateur financier au Groupe conseil Harvey-Tellier de la Financière Banque Nationale. Deux administratrices de la fondation ont accepté des postes particuliers au sein du conseil exécutif. C’est donc Nancy Gaudreault, pharmacienne-propriétaire des Pharmaprix de Saint-Charles-Borromée et des Galeries Joliette, qui agira à titre de trésorière de la fondation, alors que Me Anne-Marie Lachapelle, notaire au cabinet Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés S.E.N.C.R.L., portera le titre de secrétaire de la fondation.



Me Michel Bélair, avocat au cabinet Dunton Rainville et administrateur à la fondation depuis 19 ans, a annoncé son départ de l’organisation. « Je quitte une organisation professionnelle avec des membres en pleine synergie; je vois avec tellement de bonheur où la fondation est rendue, le travail qui a été fait et où elle souhaite se rendre. Il est temps pour moi de quitter fièrement, après 19 ans d’implication. » La fondation désire chaleureusement remercier Me Bélair pour toutes ces années d’implication, de dévouement et de contribution envers la cause de la santé pour la communauté du nord de Lanaudière. Me Bélair, qui a occupé le poste de secrétaire au conseil exécutif pendant 14 années, a été un précieux atout pour la fondation, par sa façon particulière d’entrer en relation avec les gens, de s’impliquer avec tout son cœur et d’apporter une grande rigueur à l’organisation. Merci Me Bélair!