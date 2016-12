Le CREL : une tournée des MRC enrichissante!

De Mascouche à l’Épiphanie, de Berthierville, en passant par St-Jean-De-Matha, St-Lin et Joliette, Guillaume Tremblay, porte-parole de la campagne de membership du CREL et maire de Mascouche, Vicky Violette, directrice du CREL, ainsi que leurs proches collaborateurs-trices auront effectué toute une tournée de la région lanaudoise, afin d’aller à la rencontre des gens, de sillonner le territoire avec son porte-parole et également de mettre la lumière sur l’importance de devenir membre de cette organisation.



Saviez-vous que le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est actuellement en campagne de membership? Récemment Guillaume Tremblay, porte-parole de la campagne de membership du CREL et maire de Mascouche, Vicky Violette, directrice du CREL, ainsi que leurs proches collaborateurs-trices ont entrepris une tournée des MRC, afin d’inciter les individus, les municipalités, les organisations et les entreprises à devenir membre du CREL. «C’est une organisation qui fait du sens. L’environnement est un sujet qui nous touche toutes et tous d’une quelconque façon. Il est important de soutenir le CREL dans sa mission! Pourquoi devenir membre? Parce que le CREL représente notre région de Lanaudière, prend position dans différents dossiers, réalise et soutient plusieurs projets dans nos municipalités et nos écoles, enfin parce que le CREL, c’est la référence régionale en environnement! Il faut absolument en devenir membre dès aujourd’hui!» a déclaré Guillaume Tremblay, porte-parole de la campagne de membership.



Vicky Violette, directrice du CREL, a tenu à rappeler l’importance pour les individus, les municipalités, les MRC, les organismes et les entreprises de devenir membres du CREL et les services que celles-ci peuvent obtenir de la part de l’organisation. «Plus notre membership est fort, plus la portée de notre action est grande. Pour nos 25 ans, nous souhaitons également faire rayonner les bons coups de nos membres afin de créer un effet de synergie dans notre belle région.»



Qu’attendez-vous pour devenir membre du CREL? Vous pouvez devenir membre en ligne au www.crelanaudiere.ca. Même votre paiement peut se faire en ligne via Paypal si vous le désirez. C’est rapide et facile! Sinon, vous pouvez utiliser la fiche d’adhésion ci-jointe. Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à téléphoner au 450 756-0186.