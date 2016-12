La Ville de Notre-Dame-des-Prairies récipiendaire d’une Plume d’or

Lors du gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec qui se tenait le 2 juin dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a remporté une Plume d’or relativement au lancement de sa Politique Municipalité amie des aînés. Une belle reconnaissance pour tout le travail accompli par la Ville en matière de communication.

C’est en 2013 que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur pied le Service du développement culturel et des communications. Sa mission : développer des projets variés et novateurs qui visent à faire rayonner la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies croient fermement que des communications efficaces et pertinentes permettent de collaborer au mieux-être de la population. «C’est un véritable honneur que de voir les efforts et les initiatives de la Ville en matière de communication être reconnus par le milieu et être ainsi récompensés. La recherche d’excellence et l’innovation des services offerts aux citoyennes et citoyens sont au cœur des actions de la Ville et c’est avec l’envie de se dépasser que nos multiples initiatives sont élaborées.», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

À la fois un exercice de communication et de concertation entre les différents services municipaux, la Politique MADA remporte aujourd’hui les honneurs grâce à la participation et la collaboration des élus municipaux, des employés de la Ville, des membres du comité consultatif et des différents collaborateurs et collaboratrices à ce projet.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est convaincue de l’importance que joue le rôle de communications de qualité et travaille constamment à l’amélioration de son développement. Cette plume d’excellence est une belle distinction qui permet à la Ville de se distinguer en la matière.

Les objectifs du concours :

Reconnaître le professionnalisme des membres de l’ACMQ

Promouvoir les meilleures réalisations des communicateurs

Favoriser l’essor de la profession de communicateur municipal ou paramunicipal

Sensibiliser les membres à la démarche essentielle de planification