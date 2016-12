Fermeture de la route 348 à Sainte-Mélanie le 6 et 7 juin

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) informe les usagers que des travaux routiers auront lieu sur la route 348 aux entrées est et ouest du noyau villageois de la municipalité de Sainte-Mélanie, et ce, du 6 au 23 juin 2016.

Le chantier vise à aménager des îlots centraux afin d’inciter les usagers de la route à ralentir à l’entrée du noyau urbain.

De façon générale, la circulation s’effectuera en alternance durant toute la durée des travaux. Toutefois, les 6 et 7 juin, la route 348 sera complètement fermée entre 7 h et 17 h. Afin de pallier la situation, des chemins de détour balisés seront mis en place.

À l’est de la municipalité, la route sera fermée entre le rang Saint-Albert et le chemin du Lac Nord. Le détour s’effectuera par le rang Saint-Albert, le rang du Pied-de-la-Montagne et le chemin du Lac Nord.

À l’ouest de la municipalité, la route sera fermée entre le chemin du Lac Nord et la route de Sainte-Béatrix. Le détour s’effectuera par le chemin du Lac Nord, le rang du Pied-de-la-Montagne et la route de

Le Ministère remercie les usagers du secteur pour leur collaboration.